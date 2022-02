Getuigen gezocht van poging inbraak

De bewoner was op 9 februari thuis aan de Beresteinseweg, toen hij rond 16.15 wat verdachte bewegingen zag. Nadat hij op onderzoek uitging trof hij twee onbekende mannen aan in zijn tuin. Wat ze daar deden was onduidelijk. Toen ze tegenover de bewoner kwamen te staan besloten ze er vandoor te gaan. Ze zijn daarna waarschijnlijk de Beresteinseweg verder in gevlucht. Er is een mogelijkheid dat ze daarna op een brommer of scooter hun weg hebben vervolgd.

Signalement

Man 1:

Lichte huid

19 - 25 jaar

Zwarte cap op

Licht, kort haar

Donker blauwe spijkerbroek, met opvallende witte 'verfspatten'

Donkere jas

Man 2:

Licht Getinte huid

19 -25 jaar

Capuchon over hoofd

Donkere jas

Spijkerbroek

Heeft u meer informatie?

Weet u meer van deze mogelijke poging inbraak, of heeft u beelden van twee mannen die zich rond dat tijdstip verdacht gedragen in de omgeving? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem). Om beelden te uploaden kunt u ook onderstaand tipformulier gebruiken.