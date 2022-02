Twee winkelmedewerkers aangereden

Het is woensdagavond 9 februari 18.30 uur, als medewerkers van een supermarkt aan de Tjalk 15 in Lelystad het vermoeden krijgen dat een vrouw niet al haar boodschappen heeft afgerekend. Twee medewerkers besluiten de vrouw hier buiten op aan te spreken, wanneer zij naar haar auto loopt. Het gaat alleen anders dan verwacht.

De vrouw stapt in haar auto en rijdt achteruit het parkeervak uit. Daarbij wordt één van de medewerkers van de winkel aangereden. De andere medewerker wordt daarna door de voorkant van de auto geraakt. Ze raken daarbij beiden gewond en één van hen moet in het ziekenhuis worden onderzocht. De vrouw in de auto gaat er vandoor.

Wie weet er meer?

Helaas is de vrouw nergens te bekennen als de politiecollega’s aankomen. Daarom zijn wij op zoek naar deze vrouw, die in een witte auto (vermoedelijk met zwart dak) is weggereden.

Weet u meer van deze aanrijding? Was u die avond in de supermarkt en heeft u meer gezien? Bent of kent u de vrouw die hierbij betrokken was? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem). U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken om informatie en beelden met ons te delen.