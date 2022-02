Graffiti gespoten op politiebureaus en -auto's

De graffiti-afbeeldingen zijn aangebracht op de politiebureaus in Vlissingen aan de Breestraat en in Middelburg aan de Achter de Houttuinen. Op deze zelfde locaties werden ook bij twee politieauto's deze teksten aangebracht. Daarnaast nog op een politieauto, welke geparkeerd stond bij een politiebureau aan de Piet Heinkade. De tekst ACAB is een afkorting van de Engelse slogan All Cop(per)s Are Bastards (vertaald: Alle politieagenten zijn klootzakken).