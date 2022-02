Overvallers beroven oudere man in Eindhoven

Het zal jou of een van je dierbaren maar overkomen. Je bent ver achterin de 80 en wordt belaagd door twee onbekende mannen die je willen beroven. Het overkwam een man woensdagavond, 9 februari, aan de Antwerpenlaan in Eindhoven. De bewoner van de woning werd verrast door de twee verdachten en werd naar de grond gewerkt. Vervolgens haalden de mannen heel zijn huis overhoop en gingen er uiteindelijk vandoor met onder andere de auto van het slachtoffer.

Het slachtoffer raakte wonder boven wonder lichamelijk niet ernstig gewond. Maar hij is natuurlijk ontzettend geschrokken. Gelukkig konden we al snel een eerste verdachte aanhouden. Maar naar de tweede man zijn we nog op zoek.

De collega's van de recherche zijn druk bezig met de zaak en we hopen dan ook snel beelden te kunnen laten zien van de ontsnapte verdachte. Maar weet je nu al iets over deze zaak? Laat het ons dan weten op 0900-8844 of anoniem 0800-7000.