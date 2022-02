Getuigen gezocht na inbraak school

De inbrekers zijn mogelijk gevlucht richting de Oude Kerkweg en weggereden in een auto.

Getuigen gezocht

Heeft u tussen 19:30 en 21:00 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Bovenbuurtweg, de Oude Kerkweg? Ook beeldmateriaal, denk aan beelden van een deurbel of dashcam, kunnen belangrijk zijn bij het onderzoek. Als u informatie of beelden heeft, neem dan contact op via 0900-8844. Melden kan ook volledig anoniem via 0800-7000. Meldingen bij Meld Misdaad Anoniem zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder.

2022063001 ^LB