Gewelddadige beroving Utrecht - getuigen gezocht

Het lijkt erop dat de dader in de richting van het stadhuis is gevlucht. Het gaat om een man, hij droeg een donkerblauwe capuchon en een donkere jas.

De 65-jarige vrouw uit Maarssen is na de beroving met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Iets gezien?

De politie is op zoek naar de verdachte en wil ook graag in contact komen met eventuele getuigen. Heeft u deze straatroof gezien? Of heeft u informatie over wat er zich vrijdagochtend heeft afgespeeld in het centrum van Utrecht op de Oudegracht? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844 of deel het anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.