Getuigen gezocht van gewapende overval

Een van de overvallers bedreigde het aanwezige personeelslid met een vuurwapen. Zij eisten geld en een van de overvallers schoot hierbij richting het personeelslid. Het personeelslid raakte hierbij lichtgewond. De man hoefde niet voor behandeling naar het ziekenhuis.

Bij de overval zijn twee mannen gezien, ze droegen beiden gezichtsbedekking. De overvallers zijn lopend vertrokken over de Wijkermeerweg in de richting van de Parallelweg. Van de overvallers zijn de volgende signalementen bekend:

Dader 1:

Ongeveer 170 – 180 lang

Groene capuchon

Blauw mondkapje

Donkergekleurde jas

Grijze broek

Donkergekleurde schoenen

Tenger postuur

Lichtgetinte man

Dader 2:

Ongeveer 170 – 185 lang

Donkergekleurde met capuchon

Wit mondkapje

Donkergekleurde broek

Donkergekleurde schoenen

Tenger postuur

Mondkapje

Lichtgetinte man

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen van dit incident.

Heeft u iets gezien of bent u in het bezit van beeldmateriaal? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2022027403 of deel uw beelden via onderstaand tipformulier.