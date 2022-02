Dealer aangehouden na korte achtervolging

Surveillerende agenten zagen een mogelijke overdracht van verdovende middelen plaatsvinden. Kort nadat de vermoedelijke deal plaatsvond, gaven de agenten de bestuurder een stopteken. De bestuurder ging er echter vandoor en was overduidelijk niet van plan te stoppen en zich over te geven aan de agenten. Het voertuig van de verdachte kwam tot stilstand op de Laan van Nieuw Oost-Indië ter hoogte van de kruising met de Theresiastraat. De bestuurder van het voertuig stapte uit en rende te voet weg. Collega's gingen er te voet achteraan en na een korte achtervolging werd de verdachte aangehouden. Tijdens zijn vlucht gooide hij, naar later bleek een zakje met bolletjes, vermoedelijk verdovende middelen, weg. Hij kon korte tijd later worden aangehouden en zit nog vast voor verhoor.



Bijrijder

De bijrijder ging er in het voertuig vandoor en werd na een korte achtervolging niet meer aangetroffen. Tijdens deze achtervolging vertoonde de verdachte zeer gevaarlijk rijgedrag en reed hij een verkeerspaaltje omver. Later troffen agenten het voertuig in de Wilhelminastraat onbemand aan. De politie is op zoek naar deze bijrijder.



Getuigen

Was u getuige van het incident of heeft u meer informatie over de gevluchte bijrijder? Of heeft u beelden van de omgeving waar het incident plaatsvond, waar op iets verdachts te zien is? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt uw tips en/of beelden ook uploaden via onderstaand tipformulier.