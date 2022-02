Overval Franselaan Rotterdam, politie zoekt getuigen

Het is flink schrikken voor een medewerker van een buurtsuper op de Franselaan. Begin van de avond staat er een man in de winkel die geld eist. Hij heeft een vuurwapen bij zich en slaat hiermee de medewerkster meermalen op haar hoofd. Ze raakt lichtgewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De man slaagt er niet in om geld buit te maken en rent weg in de richting van de Hogenbanweg. Op het moment van de overvalpoging waren twee klanten en nog een personeelslid in de winkel. Zij bleven ongedeerd.



Vlechtjes

De politie is hard op zoek naar de man en doet onderzoek. Het gaat om een donker getinte man van rond de 17 à 18 jaar. Hij is 1.80 meter lang, heeft een slank postuur en vlechtjes in zijn haar. Hij droeg een zwarte jas, zwarte trainingsbroek en witte schoenen.



Bel de politie

Kunt u helpen bij dit onderzoek, heeft u iets gezien of is u iets opgevallen voor, na of tijdens de overval, heeft u camera- of dashcambeelden waarop mogelijk iets te zien is van het incident of de verdachten of heeft u andere informatie die kan helpen? Laat het ons weten. U kunt bellen naar 0900-8844 of anoniem naar 0800-7000.