Aanhouding na achtervolging

Eijsden - Donderdagnacht ontstond er een achtervolging op de A2 in zuidelijke richting. Tijdens de achtervolging ontstond er door toedoen van de verdachte een ongeval met een politievoertuig. Even later kon de bestuurder in Eijsden door andere politiemedewerkers klem gereden worden. De bestuurder is aangehouden en van een medische check voorzien. Er is niemand gewond geraakt.