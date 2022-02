Alerte burger voorkomt gewapende overval op woning

Een oplettende voorbijganger zag rond 20.30 uur twee mannen zich verdacht gedragen bij een woning in de Van Eeghenstraat en belde 112. Een van de verdachten droeg een jas van een postbedrijf. De verdachten gingen er korte tijd later vandoor. Dankzij een goede beschrijving van de verdachten, hun vervoersmiddel en de richting die ze opgingen, kon de gewaarschuwde politie gelijk gericht op zoek. Korte tijd later zag de politie de verdachten rijden en heeft de verdachten onopvallend achtervolgd. Hierdoor werd gezien dat de verdachten hun voertuig parkeerden op de Schinkelhavenstraat en lopend verder gingen naar de Schinkelhavenkade. Daar stapten ze in een ander voertuig. Dit werd bestuurd door een derde verdachte. Alle drie verdachten zijn kort hierop aangehouden. Bij een van de verdachten werd een vuurwapen aangetroffen.



De verdachten zijn een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee Amsterdammers van 15 en 25 jaar. Ze zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten 14 dagen langer vast. De drie verdachten zitten in beperkingen.



Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar deze poging woningoverval en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen of mensen die beelden hebben van de verdachten. Is u iets opgevallen rond 20.30 uur op de Van Eeghenstraat of heeft u informatie over het voertuig dat stond te wachten op de Schinkelhavenkade? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.