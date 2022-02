Getuigen gezocht van beroving

Omstreeks 21.00 uur wilde het slachtoffer zijn auto instappen toen hij door twee mannen werd belaagd. Het slachtoffer werd geschopt en geslagen. Ook werd hij beroofd van zijn persoonlijke bezittingen. Na de beroving zijn de daders vermoedelijk weggevlucht in een stationwagen uit bouwjaar begin 2000. De gealarmeerde politie heeft na een zoekslag in de omgeving de verdachten niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar deze beroving en komt graag in contact met getuigen. Heeft u rond 21.00 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van het sportpark aan de Kleine Sluis? Weet u wie bij dit incident betrokken zijn? Of heeft u andere informatie voor de politie? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022028223

