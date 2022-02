Twee verdachten aangehouden na overval Utrechtsestraat

Rond 12.15 uur kwam de melding binnen dat twee mannen onder bedreiging van een wapen de winkel hadden overvallen. De twee gingen er daarna vandoor op een scooter. Vrijwel direct nadat de melder contact met de politie opnam, zagen agenten dat twee mannen op een scooter in de omgeving van de winkel wegreden die aan het signalement van de overvallers voldeden. Ze zetten de achtervolging in en de bestuurder van de scooter reageerde niet op stoptekens. Op een gegeven moment werden er waarschuwingsschoten gelost door de politie, maar dat weerhield de verdachten er niet van om bij de brug De Hogesluis in het koude water te springen. Daar stopte de vlucht vervolgens echter wel: agenten haalden de mannen uit het water en hielden ze aan. De verdachten raakten niet gewond bij hun aanhouding, maar zijn in verband met onderkoelingsverschijnselen wel ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft na de overval en aanhoudingen op verschillende locaties (sporen)onderzoek gedaan.