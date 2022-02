Steekpartij Blasiusstraat

Rond 23.10 uur gisterenavond was er op straat tussen een aantal jongeren commotie ontstaan die uitmondde in een ruzie. Het slachtoffer zou mogelijk de ruzie willen sussen en werd hierbij in zijn rug gestoken. De verdachte ging er nog vandoor gaan maar werd op de Zeilbergsestraat tegen gehouden door omstanders. Toegesnelde agenten hielden de jongen aan en troffen ook een mes bij hem aan. Het slachtoffer was goed aanspreekbaar en na de eerste medische verzorging op straat werd hij voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek

We hebben diezelfde avond met een hoop getuigen gesproken en vandaag gaat de recherche verder met het onderzoek. Wat nu precies de aanleiding van de ruzie was en waarom er werd gestoken wordt uiteraard verder onderzocht. Ook zal er vandaag met zowel het slachtoffer als de verdachte uitgebreid worden gesproken.

Ondanks dat we direct die avond al met een aantal getuigen hebben gesproken, hebben we misschien nog niet met iedereen kunnen spreken. Heb jij nog informatie die onze rechercheurs mee kunnen nemen in het onderzoek? Laat het ons dan weten via 0900-8844. Liever anoniem? Dan kan natuurlijk ook via meld misdaad anoniem op 0800-7000.