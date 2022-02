Meerdere auto's vernield in Landgraaf, politie roept gedupeerden op aangifte te doen

Meerdere vernielingen

De verdachte heeft vernielingen aangebracht aan verschillende auto’s. De spiegels zijn van een aantal auto’s afgetrapt. De auto’s stonden geparkeerd in de omgeving van de Voortstraat, de Rinkenslaan, Achter het Klooster, Wiel Ringenslaan en Jurgenslaan.

Aangifte

We roepen gedupeerden op om aangifte te doen. Dit kan in het politiebureau van Basisteam Brunssum-Landgraaf aan de Prins Hendriklaan 237 in Brunssum. Ben u getuige geweest of heeft u camerabeelden van de verdachte en de vernielingen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of deel de beelden met ons via onze website.