Onwel of teveel gedronken?

Agenten gingen ter plaatse. De automobilist, een 65-jarige man uit Hellevoetsluis, bleek niet onwel of gewond. Ook zijn auto had verder nauwelijks schade opgelopen, net als de lantaarnpaal. In de auto troffen de agenten een aangebroken fles sherry aan en een blikje bier.

De man is meegenomen naar het politiebureau om een ademanalyse te doen. Die wees uit dat hij teveel had gedronken. Het ademanalyseapparaat gaf aan dat hij 720 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht blies. Het maximale om nog een auto te mogen besturen is 220 microgram. Het rijbewijs van de 65-jarige man is ingevorderd. Het wordt opgestuurd naar de officier van justitie. Die bepaalt binnen tien dagen of de man zijn rijbewijs nog terugkrijgt. De man kreeg ook een rijverbod van acht uur. In die tijd mag hij geen andere voertuigen besturen. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.