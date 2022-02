Rijbewijs ingevorderd na dronken rijden

De agenten zagen de bestuurder, een 40-jarige man uit Aardenburg, uitstappen en dat zag eruit alsof de man gedronken had. De politiemensen lieten de man een blaastest doen op straat. Hij blies een ‘F’. Dat houdt in dat de man teveel had gedronken en hij moest mee naar het bureau voor een ademanalyse.

Op het bureau gaf de ademanalyse aan dat de man bijna vier keer meer had gedronken dan wettelijk is toegestaan. (800 ug/l)

Het rijbewijs van de Aardenburger is ingevorderd, hij kreeg een rijverbod van negen uur en er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Het ingevorderde rijbewijs wordt naar de officier van justitie gestuurd. Die bepaalt binnen tien dagen of en wanneer de man zijn rijbewijs weer terug krijgt.