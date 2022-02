Rijbewijs ingevorderd na kleine aanrijding

Het bleek dat een zogenoemde kop-staart-botsing had plaatsgevonden bij een rotonde op de Rooseveltlaan. De voorste auto moest remmen omdat er een voetganger de rotonde overstak, de auto achter hem remde te laat en klapte achterop zijn voorganger. Aan de voertuigen was weinig schade. Wel ontdekten de agenten dat een van de bestuurders, een 51-jarige man uit Groot-Brittannië, teveel gedronken had.

Deze man is meegenomen naar het bureau waar hij een ademanalyse moest ondergaan. Hij bleek bijna vier keer teveel te hebben gedronken om nog te mogen rijden. (835 ug/l) Het rijbewijs van de 51-jarige man is ingevorderd. Het wordt opgestuurd naar de officier van justitie en die bepaalt of en wanneer de man zijn document weer terug krijgt. Ook kreeg hij een rijverbod voor het besturen van andere voertuigen. Dat rijverbod geldt voor tien uur.