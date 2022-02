Getuigen van beroving Gezichtslaan Bilthoven gezocht

Rond 03:00 uur ’s nachts stonden de twee jongemannen op de Gezichtslaan in Bilthoven. Er reed een grijze Volkswagen langs met daarin drie mannen die vroegen om sigaretten. De drie mannen stapten uit en bedreigden de twee jongemannen met een steekwapen. De jongemannen werden beroofd van hun telefoon en portemonnee. Hierna reden de mannen weg in de auto. Ondanks dat de politie snel ter plaatse was, waren de daders al gevlogen.

Signalement

De drie mannen droegen donkere trainingspakken, hadden mondkapjes op en bivakmutsen over het hoofd. Ze reden in een grijze Volkswagen auto, vermoedelijk een Golf.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die kunnen helpen in het onderzoek? Dan komen we graag in contact met u via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.