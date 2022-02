Politie zoekt getuigen ernstige mishandeling

Het slachtoffer parkeerde naast een andere auto en liep daarna via een fietspad het bos in. Na enkele minuten zag hij dat een man op hem af kwam lopen. De man brabbelde iets met een Brabants accent over zijn auto en gaf de aangever vrijwel direct enkele vuistslagen in het gezicht. Het slachtoffer belandde daardoor op de grond. Hierna werd hij door zijn belager nog enkele keren geschopt. De dader liep weg in de richting van de parkeerplaats. Het slachtoffer is naar zijn auto gestrompeld. In het ziekenhuis bleek dat onder meer zijn onderkaak en oogkassen gebroken waren. Hij moest dezelfde middag nog worden geopereerd.

Oproep

De politie is op zoek naar getuigen van het incident en naar mensen die zondagmorgen de dader wellicht in de bossen zijn tegen gekomen. Het zou gaan om een blanke man met een slank postuur. Hij heeft bruin haar en droeg een pet achterstevoren. Heeft u iets gezien, bel dan met de politie van het team Markdal op nummer 0900-8844 vermeld zaak nummer 2022-039728. Anoniem uw informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.