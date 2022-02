Werkendammer aangehouden na bedreiging met mes

Aangifte

De uitbater van een horecazaak in Werkendam deed aangifte. Hij vertelde dat een klant zonder enige aanleiding een andere bezoeker boos aansprak en bestek van de tafel haalde en vervolgens een mes in zijn handen hield. Dit kwam bedreigend over. Vervolgens liep die man daarmee richting de uitgang en stak zijn middelvinger nog op naar een werknemer. De eigenaar van de zaak slaagde erin het mes af te pakken waarna de man naar buiten liep.



Stroomstootwapen

Door de combinatie van camerabeelden, signalement en eerdere informatie kwam de politie de bedoelde man snel op het spoor. Het gaat om een persoon die vaker met de politie in aanraking is geweest en agressief kan reageren. Agenten zijn naar de woning gegaan. De verdachte deed niet open waarna de voordeur werd geforceerd en op luide wijze de komst werd bekend gemaakt. Hierna zijn de dienders met schild en diensthond Rex de woning binnen gegaan. De bewoner voldeed niet aan de opgegeven sommaties waarna hij middels de inzet van een stroomstootwapen onder controle werd gebracht. Aan het bureau blies hij 1260 ugl.