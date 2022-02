Verdachte aangehouden voor steekincident op AZC

Rond 20.30 uur zou het 24-jarige slachtoffer zijn aangevallen door een groepje mannen. De aanleiding daarvoor is nog onbekend. Het slachtoffer zou klappen hebben gekregen en zijn keel werd dicht geknepen. Nadat de jongen was ontzet door beveiligingsmedewerkers van het AZC bleek hij ook een oppervlakkige steekwond in zijn been te hebben.

Onderzoek

Nadat de politie gealarmeerd was zijn wij direct een onderzoek gestart. Er werden sporen veilig gesteld en getuigen zijn gehoord. Al snel kon de 19-jarige verdachte worden aangehouden. Hij wordt in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Wij doen nog verder onderzoek naar het incident.