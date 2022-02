Drie auto’s vernield door explosief in Rucphen

Explosie in Rucphen

Bewoners aan de van Marxhemstraat in Rucphen worden woensdagavond 3 november 2021 omstreeks 22.30 uur opgeschrikt door een krachtige explosie. Bij een auto is de straat is kennelijk een explosief gelegd. De ontploffing is zo krachtig dat het voertuig finaal wordt opgeblazen, maar ook twee auto’s die daar naast geparkeerd staan, raken zwaar beschadigd. De brandweer moet er aan te pas komen om de boel te blussen en ervoor te zorgen dat de brand niet overslaat. Het lijkt te gaan om een gerichte actie. Er zijn beelden van de ‘aanslag’. We zijn natuurlijk op zoek naar de dader(s) en willen graag een antwoord op de vraag Waarom? Waarom moest deze auto met zo’n levensgevaarlijk explosief vernield worden. De eigenaresse van de auto doet in de uitzending haar verhaal en vertelt over de impact van het voorval.



Pinnen met gestolen bankpas in Tilburg

De laptoptas van een 33-jarige Tilburger werd op maandagochtend 13 december 2021 gestolen. De aangever liet zijn zware tas heel even in de afgesloten centrale hal van een appartementencomplex staan om thuis een mondkapje te halen. Bij terugkomst was de tas met daarin ook zijn bankpas verdwenen. Hij zag op zijn bankieren app dat er rond 11.00 uur bij een fastfoodrestaurant aan het Piusplein in Tilburg was afgerekend met zijn gestolen bankpas. De pinner staat op beeld.

Diefstal Fiat Abarth Cabrio in Rucphen

In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 december 2021 werd op de Burgemeester Voetenstraat in Rucphen een paarse Fiat Abarth 500 gestolen. De auto stond geparkeerd op een parkeerstrook voor een woning. Een van de daders plakte die nacht omstreeks 03.00 uur een camera af, toch staan ze op beeld. Een van de dieven draagt een bivakmuts en een jack van het merk Emporio Armani en eentje daagt Oxxa werkhandschoenen. Heeft u een vermoeden wie dit kunnen zijn? Heeft u een vermoeden waar de gestolen Fiat Abarth Cabrio kan zijn, Laat het ons weten.