Integrale veiligheidscontrole succesvol

Een 21-jarige automobilist uit Venray probeerde zich aan de controle te onttrekken door het negeren van een stopteken. Hij werd staande gehouden door een motorrijder van de politie maar zette het op een lopen met achterlating van zijn auto. Hij werd al snel gepakt. De verdachte kon zich niet identificeren en werd meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek. Daar bleek dat hij reed terwijl zijn rijbewijs was geschorst. De man is in vrijheid gesteld.

Overige resultaten

Bij de controles op de twee locaties werden bij de 140 voertuigen onder meer de volgende overtredingen geconstateerd:

Het rijden onder invloed van drugs (6), rijden onder invloed van alcohol, rijden zonder geldig rijbewijs (3). Twee voertuigen werden uit het verkeer genomen omdat ze niet op naam stonden. Een persoon had nog een boete van 1209 euro openstaan die ter plaatse werd voldaan. Een scooter voldeed niet aan de technische eisen en moet bij de RDW worden gekeurd. Daarnaast nog bekeuringen voor ondeugdelijke verlichting en een kapotte voorruit.

Door de BOA’s van de gemeente werd gecontroleerd in het centrum, het buitengebied en werden enkele hangplekken bezocht. Enkele foutparkeerders in het centrum kregen een bekeuring.

Het ACT!Interventieteam bezocht diverse panden in de gemeente Venray. Bij de meeste locaties werden geen bijzonderheden geconstateerd. Enkele panden krijgen een hercontrole of worden in een later stadium gecontroleerd.