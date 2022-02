Ondermijningsactie witwassen en grootschalige hennephandel leidt tot drie aanhoudingen

De actie komt voort uit een maandenlang onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat de 36-jarige hoofdverdachte een onverklaarbaar inkomen heeft. Afgelopen jaar is zijn woning verbouwd, er staan dure auto’s voor de deur en de 30-jarige vrouw is eigenaar van vier paarden. De opsporingsteams zijn op dinsdagmorgen tegelijkertijd binnengevallen in woningen en bedrijven in Almere, Putten, Eemnes, Rotterdam, Weesp, Diemen en Zwanenburg.

Verdachten aangehouden

Tijdens de actie werden drie verdachten aangehouden. De twee hoofdverdachten, een man en een vrouw van 36 en 30 jaar, werden in hun woonplaats Almere aangehouden. Een derde verdachte, een man van 56 jaar, is aangehouden in zijn woonplaats Eemnes.Er werd bij de actie beslag gelegd op verschillende spullen, waaronder diverse voertuigen, een grote hoeveelheid contant geld en digitale gegevensdragers. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Alle verdachten zitten vast en worden morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Ondermijning

Criminele activiteiten in de buurt kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Voor het illegaal kweken van hennep gebruiken criminelen vaak buurtbewoners. En dat is gevaarlijk, want met regelmaat ontstaat er bij hennepkwekerijen brand of waterschade in een huis of bedrijfspand. Bovendien wordt illegaal verkregen geld vaak witgewassen door te investeren in bedrijven, diensten en kostbare goederen. Daarnaast zijn criminelen ook niet bang om geweld te gebruiken en is er kans op afpersing en zelfs liquidaties.

Ken de signalen

Herken dan de signalen van hennepkwekerijen: hennepgeur, afgeplakte ramen of veel condensvorming, constant zoemend geluid (luchtafzuiging), geen bewoners en weinig activiteit in het pand of juist op vreemde tijdstippen(nacht) grote hoeveelheden dozen/vuilniszakken die in voertuigen worden geladen.

Meldingen en tips zijn in ondermijningszaken erg belangrijk. Deze kunnen er voor zorgen dat er een onderzoek wordt ingesteld, of geven misschien wel precies die informatie die nog miste. Heeft u verdachte situaties gezien in uw wijk? Of heeft u signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.