Jongen (15) aangehouden voor steekincident Zeewolde

Rond 13:45 uur kwam de melding over het incident binnen waarna agenten direct naar ter plaatse gingen. Het slachtoffer had verwondingen aan zijn arm en een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De jongen moest daarna worden gehecht in het ziekenhuis. De politie heeft de verdachte uit Zeewolde korte tijd later kunnen vinden. Ook is er een steekwapen gevonden.

Iets gezien?

Wat de aanleiding is geweest voor het steekincident wordt nog onderzocht. De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. Deel deze informatie via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Via dat formulier is het ook mogelijk om camerabeelden te delen. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.