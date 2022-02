Zeven aanhoudingen in het kader van Belgisch onderzoek

In Sint Willebrord werden twee woningen doorzocht. Een woning aan de Leeuwerikstraat en een aan de Roosendaalseweg. In Roosendaal werd een woning aan de Sint Josephstraat doorzocht, in Bergen op Zoom een garagebox en in Wernhout een vakantiewoning aan de Kleine Heistraat.

Sint Willebrord

In de Leeuwerikstraat werd de 51-jarige bewoner aangehouden. In de woning werden onder andere ruim 400 hennepstekken, een kostbaar horloge, hennepgerelateerde goederen en een paar duizend euro.

In een pand aan de Roosendaalseweg werd 30-jarige man en 24-jarige vrouw aangehouden. Er werden duizenden euro’s in beslag genomen, kostbare merkkleding en tassen, een handvuurwapen en munitie in beslag genomen. Ook vond de politie er hennep en hasj.

Roosendaal

In een bovenwoning aan de Sint Josephstraat werd een 48-jarige vrouw aangehouden. In het pand werd 30.000 euro, een partij illegale sterke drank en illegale sigaretten gevonden.

Bergen op Zoom

In een garagebox aan de Portugalstraat werden verschillende hennepgerelateerde goederen gevonden. Deze zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

Wernhout

In een vakantiehuisje werden drie mannen (19, 35 en 46 jaar oud) opgepakt.

België en Noord-Macedonië

De invallen maakten onderdeel uit van een groot onderzoek naar een Noord-Macedonische misdaadorganisatie die zich bezig houdt met hennepteelt. Zowel in België als Noord-Macedonië werden invallen gedaan.