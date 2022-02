Verdachte woningoverval Servatiusstraat aangehouden

Brunssum - De politie heeft vanochtend in Panningen een jongeman aangehouden die verdacht wordt betrokken te zijn bij een woningoverval aan de Servatiusstraat in Brunssum. De verdachte van 17 jaar uit Panningen werd herkend op de bewakingsbeelden die in december door de politie verspreid zijn.