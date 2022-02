Getuigen gezocht van autobrand

Vrijdag rond 03:00 uur kwam een melding binnen van een brand bij een geparkeerde auto. De brandweer en de politie gingen naar de locatie en daar bleken twee auto’s in brand te staan. Het vuur werd door de brandweer geblust, maar de auto’s konden niet meer worden gered. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand en is op zoek naar getuigen.



Heeft u rond 03:00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Basstraat? Heeft u een camera bij uw woning/ bedrijf of auto in buurt en mogelijk beelden van het incident of eventuele betrokkenen? Of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844, bel anoniem met 0800-7000 of gebruik het tipformulier om uw tips en beelden direct toe te sturen.



2022032452