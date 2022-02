Update: Aanhouding na straatroof; getuigen gezocht

Rond 15.45 uur fietste de jongen uit Nieuw-Vennep op zijn fiets op de Gelevinkstraat toen hij uit het niets door een andere jongen op een grijze oma-fiets werd aangevallen. De verdachte trapte op de fiets van het slachtoffer waardoor hij moest stoppen met fietsen om niet te vallen. Nadat de verdachte de persoonlijke bezittingen van de jongen had weggenomen zag het slachtoffer kans om snel weg te fietsen.

Signalement van de verdachte

- Ongeveer 16 jaar oud;

- Ongeveer 1.65 meter lang;

- Slank postuur;

- Donker getinte huidskleur met sproeten in het gezicht;

- Krullend haar;

- Donkere ogen;

- Grijze Parajumper jas met zwarte hoodie eronder. De capuchon van de hoodie had hij op;

- Droeg een joggingbroek, grijs of zwart van kleur;

- Schoenen met witte zolen;

Update: een 14-jarige jongen uit Nieuw-Vennep is vrijdagmiddag 18 februari aangehouden in verband met deze straatroof.

Getuigengezocht

De recherche onderzoekt deze straatroof en komt graag in contact met getuigen. Is u iets opgevallen rond 15.45 op de Gelevinkstraat? Weet u wie hierbij betrokken is? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022032155

2022032155