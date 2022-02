Man overleden na steekincident

Direct na de melding gingen hulpverleners naar de woning. Daarbij vloog ook het Mobiel Medisch Team mee. Echter bleek het slachtoffer al aan zijn verwondingen te zijn overleden. Agenten hielden in de woning de 22-jarige verdachte aan.



Op dit moment is een onderzoek gaande naar de aanleiding van het steken en de connectie tussen het slachtoffer en de 22-jarige verdachte. Zowel het slachtoffer als de verdachte hebben de Poolse nationaliteit. Forensische rechercheurs stellen sporen in en rondom de woning veilig. Tactisch rechercheurs doen buurtonderzoek. De verdachte zal maandag 21 februari worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Westland-Delft zoekt getuigen die donderdagmiddag 17 februari iets gehoord of gezien hebben rondom de woning aan het Regulierenpad. Ook komt de politie graag in contact met getuigen die iets weten over de aanleiding van dit dodelijke geweldsincident. Bel uw tips door via de opsporingstiplijn 0800-6070 of bel met Misdaad Anoniem via 0800-7000. Tippen kan ook via het onderstaande tipformulier.