Slachtoffer steekincident overleden, verdachte aangehouden

Rond 21.35 uur kreeg de politie melding van een steekincident. In een restaurant aan de Spaarnwouderstraat werd een slachtoffer met een steekwond aangetroffen. Deze 47-jarige man uit Zandvoort is later op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. In het restaurant werd een 39-jarige man uit Haarlem aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident.

Getuigen gezocht

Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang en de recherche spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gehoord of gezien van deze gebeurtenis? Of heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Dan komen wij graag met u in contact. Bel 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000.

2022032977