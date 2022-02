Jongen (15) op perron Goes mishandeld, politie zoekt getuigen

Weet u meer over deze overval of de twee daders?

De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Tevens zoekt de recherche camerabeelden. De politie weet dat er gefilmd is en heeft inmiddels al een aantal filmpjes in bezit. Op deze beelden is te zien dat meer mensen staan te filmen. Hebt u informatie of camerabeelden? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2022039791.