16-jarige jongen gewond bij steekincident, politie zoekt getuigen

Nog voordat de hulpdiensten aankwamen, bleek het slachtoffer al naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zou zijn aangevallen door drie personen die skimaskers droegen. De recherche doet onderzoek naar deze zaak. Heeft u dinsdagavond iets gezien of gehoord of hebt u op een andere manier informatie die mee kan helpen deze zaak op te lossen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem via 0800-7000 of maak gebruik van een van onderstaande mogelijkheden.