Eigenaren gezocht gestolen gereedschap

Bij de aanhouding van de man werd een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen gereedschap aangetroffen. Bij een deel van deze goederen is daarna een aangifte van diefstal gevonden, maar van andere spullen weet de recherche helaas nog niet wie de rechtmatige eigenaar is. In de hoop de eigenaren alsnog te vinden en er achter te komen waar en hoe het gereedschap precies gestolen is, vraagt de politie u om contact op te nemen als u slachtoffer bent geworden van diefstal van gereedschap via 0900-8844. Vermeld hierbij duidelijk de uiterlijke kenmerken van het gereedschap zoals initialen en markeringen.