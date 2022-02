Help misdrijven oplossen en kijk Bureau Rijnmond

Er worden onder andere beelden getoond van een overval op een Poolse supermarkt in Rotterdam, een brandstichting in Schiedam en een steekincident in het Weizigtpark in Zwijndrecht.



De rellen op de Coolsingel, van 19 november 2021 vragen ook nog steeds de aandacht. Deze week worden weer nieuwe beelden getoond en de uitzending is compleet met een pinner die wordt gezocht voor een fraudezaak!



Wilt u helpen misdrijven op te lossen? Kijk dan naar Bureau Rijnmond op donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.