Gestolen sieraden gevonden bij controle, een persoon aangehouden

Tijdens een surveillanceronde trof de agent de auto op de parkeerplaats met de twee inzittenden aan. Het tweetal gedroeg zich verdacht en de agent ging over tot een controle. Ondertussen is de bestuurder ervandoor gegaan. In de auto lagen inbrekerswerktuigen en terwijl agent wat verder kijkt vindt hij ook dure horloges en sieraden. De bijrijder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Uit het onderzoek blijkt dat de horloges en sieraden zijn buit gemaakt bij woninginbraken. De politie gaat verder met het onderzoek.