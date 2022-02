Dodelijk ongeval Heldenseweg Neer

Neer - Bij een eenzijdig ongeval op de Heldenseweg in Neer is gisterenavond een 30-jarige vrouw uit Panningen om het leven gekomen. Bij dit ongeval is het voertuig van de weg geraakt en kwam de auto tegen een boom terecht. De weg is voor onderzoek tijdelijk afgesloten geweest.