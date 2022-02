Opnieuw aanhoudingen na woningoverval in Houten

Eerdere verdachten

Voor deze heftige woningoverval aan de Appelgaarde in Houten werden eind vorig jaar al twee 19-jarige mannen aangehouden in een woning in Arnhem, op verdenking van betrokkenheid bij deze overval. Een van hen is heengezonden, de ander zit nog vast.

Wie weet er meer?

Het onderzoek in deze zaak loopt nog steeds. Dus weet je meer over deze woningoverval op 18 oktober 2021? Of heb je informatie en heb je dit nog niet gedeeld met de politie? Meld dit dan graag alsnog. Neem contact met ons op via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.