Getuigen gezocht na explosie

Rond 04:25 uur lag de 50-jarige bewoonster te slapen, toen zij plots wakker schrok van een harde knal bij de voorkant van de woning. Het slachtoffer ging kijken en in de kamer aan de voorzijde stond rook en het raam was vernield. De politie kwam naar de woning en is een onderzoek gestart. Hierbij wordt onder andere forensisch sporenonderzoek gedaan naar wat er tot ontploffing is gebracht en wordt een buurtonderzoek gedaan.



De politie roept getuigen op zich te melden. Heeft u rond 04:25 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Cornelis Jacobsz Mooijstraat? Heeft u mogelijk een camera in de buurt bij uw woning / bedrijf of auto en beelden van eventuele betrokkenen? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844, bel anoniem met 0800-7000 of stuur direct uw tips / beelden via het tipformulier.



2022034895