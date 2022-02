Schietincident Haarlemmerweg Leiden bij OV en Team West

Daarnaast vragen we aandacht voor een incident dat op zondag 19 april plaatsvond in de Stieltjesstraat in Den Haag. Hier werd een vrouw hardhandig beroofd van haar tas, nadat zij via TikTok een afspraak had gemaakt make up te kopen voor een bedrag van 700 euro. De afspraak vond plaats in een flat bij een woning op twaalfde verdieping, eenmaal op deze verdieping werd ze door een man beroofd van haar rode tas. Het slachtoffer is zeer waarschijnlijk in de val gelokt door een aantrekkelijke make up aanbieding. In de uitzending van Team West worden camerabeelden getoond van de man.

Verder laten we in de uitzending van Team West camerabeelden zien van een man die een steen door de ruit van een de deur van een tram gooit en vervolgens wegrent. Op vrijdag 3 september rond 23.45 uur vernielde de man het voertuig van de Randstadrail in Zoetermeer, nadat hij op station Voorweg Laag uit de tram gezet was. We tonen camerabeelden van deze vernieler.

Hebt u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.

Iedere dinsdag is Opsporing Verzocht te zien om 20.30 uur op NPO1. Op woensdag wordt het programma om 13.20 uur herhaald op NPO2. Team West is om 17.00 uur te zien bij Omroep West. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een keer herhaald.