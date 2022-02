Overvaller blijft alleen achter, politie zoekt getuigen

Lege handen

Agenten kregen de melding dat er rond 19.30 uur een overval was geweest in een supermarkt aan het Van Eesterenplein. Een man was de supermarkt binnengestapt en bedreigde de caissière en eiste geld, waarop het 17-jarige meisje uit Dordrecht van achter de kassa wegvluchtte. De man is vervolgens met lege handen vertrokken.

Informatie?

Het onderzoek is in volle gang. Er zijn camerabeelden in beslag genomen. We zijn op zoek naar een ± 30-jarige man met een lange zwarte jas met daaronder een grijs vest met capuchon. Hij droeg een blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen met witte zolen.



Bel de politie

Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met agenten gesproken, neem dan contact met ons op. Tip gemakkelijk via onderstaand formulier of bel met 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel dan 0800-7000.