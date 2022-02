Twee verdachten na wilde achtervolging in Brandwijk gestuit

Een agent in vrije tijd ziet woensdagochtend 23 februari op de A27 ter hoogte van Utrecht dat een auto na het rammen van een andere weggebruiker niet stopt, maar er vandoor gaat. De agent twijfelt geen moment en besluit het voertuig met Frans kenteken te volgen. Op het moment dat de agent zich kenbaar maakt als politie gaat het voertuig er echter op hoge snelheid vandoor.

Verdachten brengen anderen in gevaar

Het verdachte voertuig wordt via een afrit en de provinciale wegen N216 en de N214 verder gevolgd. Meerdere dienstvoertuigen uit Midden-Nederland en later ook eenheid Rotterdam voegen zich bij de achtervolging en proberen het voertuig tot stoppen te dwingen. De verdachten brengen daarbij politie en andere weggebruikers meermaals ernstig in gevaar door zwaar gereedschap uit het rijdend voertuig te gooien. Ook wordt een politievoertuig moedwillig geramd.

Vlucht strand in Brandwijk

Het voertuig met twee inzittenden rijdt zich uiteindelijk in Brandwijk rond 07.00 uur klem. Een van de verdachten geeft zich daarbij direct over. De andere verdachte gaat er te voet vandoor en wordt met inzet van een stroomstootwapen gedwongen tot overgave. De verdachten, een 28-jarige en 23-jarige man beiden zonder vaste woon- en of verblijfplaats, zitten momenteel vast voor verder verhoor. De mannen worden onder andere verdacht van roekeloos rijgedrag en poging tot doodslag. Ook bestaat het vermoeden dat de gedumpte gereedschappen bestaan uit eerder gestolen goederen.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen van deze achtervolging. Heeft u het voertuig met Frans kenteken op de A27, de N216 of de N214 zien rijden of heeft u andere tips die kunnen ons kunnen helpen bij het oplossen van het onderzoek? Of heeft u wellicht nog spullen zien liggen die door de verdachten uit het voertuig zijn gegooid op de N216 en de N214? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Wilt u liever anoniem melden? Bel dan 0800-7000, of www.meldmisdaadanoniem.nl.