Verdachte van aanranding aangehouden

Op zondagmiddag 12 december stapte een vrouw uit de bus in Bergen en liep op het Plein in Bergen in de richting van de Breelaan, toen een onbekende man haar achtervolgde. Toen de vrouw de Guurtjeslaan inliep, probeerde de man een gesprek aan te knopen. Vlak voor de rotonde, ter hoogte van de Boslaan, belaagde de man de vrouw en probeerde haar vast te houden, waarbij hij haar aanrandde. De vrouw wist zich te verweren en wist aan de greep van deze man te ontkomen. Zij rende hard weg in de richting van de Boslaan. In de Boslaan stond een andere vrouw met een kind. Deze vrouw bekommerde zich om het slachtoffer.

De zedenpolitie startte een onderzoek en met behulp van camerabeelden, getuigen en opsporingstechnieken kon deze 34-jarige verdachte worden aangehouden. Het slachtoffer is inmiddels in kennis gesteld en de politie dankt iedereen die heeft meegeholpen in deze zaak. De verdachte is voorgeleid aan de rechter commissaris en mag onder voorwaarden het verdere verloop van de zaak in vrijheid afwachten.

2021257603