Samenvatting persconferentie gijzeling in winkel Leideseplein

Aanwezigen in veiligheid

De prioriteit van de driehoek was om de aanwezigen in het pand zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Gedurende de avond, wist de politie zo’n zeventig mensen die in het gebouw aanwezig waren in veiligheid te brengen. Vier personen hielden zich tijdens de gijzeling schuil in een kast op de begane grond. Zij zijn na het beëindigen van de gijzeling in veiligheid gebracht. Alle aanwezigen in het pand zijn ongedeerd gebleven, dit neemt echter niet weg dat het incident een grote impact heeft gehad. Iedereen is naar een opvanglocatie gebracht, waar getuigenverklaringen zijn opgenomen en slachtofferzorg zich over de betrokkenen heeft ontfermd.



Rond 22.30 uur vroeg de gijzelnemer om water. Toen de gijzelaar vervolgens naar buiten ging, vermoedelijk om het water te pakken, heeft hij het op een rennen gezet. De verdachte zette meteen de achtervolging in. Hij is vervolgens door een voertuig van de DSI door aanrijding tot stoppen gebracht. De gijzelaar is in veiligheid gebracht en de gijzelnemer is zwaar gewond per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.