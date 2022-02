Ondergronds drugslab aangetroffen in Ambt Delden

Het ondergrondse lab was onder meer met een lift te bereiken en onder de grond werden diverse gangen aangetroffen. Aangezien de brandweer dinsdag gevaarlijke, chemische stoffen meten, is er tot woensdag gewacht met de ontmanteling. Hierbij zijn onder meer specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) betrokken geweest.

Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. De recherche in Twente doet verder onderzoek naar de vondst van het ingenieuze drugslab.

Chemicaliën en giftige stoffen

Een drugslab brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen chemicaliën bijvoorbeeld ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn niet te overzien. Niet enkel de productie van synthetische drugs, maar ook de opslag van de chemicaliën die nodig zijn, is levensgevaarlijk. Daarnaast worden de afvalstoffen meestal gedumpt in de natuur, wat gevaarlijk is voor mens, dier en milieu. De gedumpte stoffen zijn vaak zeer brandbaar, bijtend of giftig. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen wat leidt tot waterverontreiniging, met alle gevolgen van dien.

Meldingen van groot belang

Heb je het vermoeden van een drugslab in je omgeving? Of ander soort ondermijnende criminaliteit? Meld dit altijd bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan bij M. via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en meldingen zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder.

Melden mag altijd en kan laagdrempelig. Agenten kunnen uitzoeken of je vermoedens kloppen. Denk bijvoorbeeld aan een sterk chemische geur, of verdachte activiteiten op vreemde plekken en tijdstippen. Alles over de signalen en gevaren van een drugslab in je omgeving, vind je op deze speciale themapagina van de politie.

Alertheid bij verhuur

Naast het melden van verdachte signalen vraagt de politie bedrijfseigenaren om alert te zijn. Steeds vaker worden eigenaren van loodsen en schuren benaderd door criminelen, die interesse hebben om een drugslab te starten of om grondstoffen op te slaan. De financiële verleiding is soms groot, zeker als het bedrijf het moeilijk heeft. Zaken doen met criminelen heeft echter een grote prijs; voor je het weet zit je er aan vast en raak je verzeild in een milieu waar je niet in terecht wil komen.

‘Samenwerking’ met criminelen brengt immers grote risico’s met zich mee. In de eerste plaats is degene die bijvoorbeeld een pand verhuurt waar strafbare feiten plaatsvinden, zelf strafbaar met alle gevolgen van dien: aanhouding en vervolging, financiële schade door boetes.

Geweld en gevaar

Daarnaast komt het regelmatig voor dat criminelen geweld gebruiken als iemand niet doet wat hij of zij zegt (of bedreigingen uiten of overgaan tot afpersing). Een drugslab is bovendien riskant voor de gezondheid (gezien de gebruikte chemicaliën) en het levert door de vaak halfbakken constructies serieus brandgevaar op.

^SV 2022048875