Niks verdachts gevonden in trein bij Holthees

Doorzoeking trein

In de meldkamer kwam rond 15.50 uur een melding binnen van een getuige die vertelde dat een man in de trein zou zitten met een granaat of iets wat erop lijkt. Op basis van die melding is direct actie ondernomen en is de trein stilgezet. Ook zijn er meerdere eenheden naar de locatie gegaan, waaronder een explosievenspecialist van de politie. Bij dit soort meldingen nemen wij geen enkel risico.

Nadat de trein is stilgezet zijn de bovengenoemde personen gefouilleerd. Vervolgens zijn alle passagiers uitgestapt en hebben wij alle treinstellen doorzocht en daar niks verdachts aangetroffen. De trein kon na dit oponthoud zijn weg vervolgen.