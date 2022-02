Getuigenoproep: vrouw overvallen in woning

Bij de woning van het slachtoffer werd vrijdag tussen ergens 08:00 en 08:30 uur aangebeld. De vrouw zag een man in een oranje jas met een kartonnen doos voor de deur staan. Toen ze de deur opende duwde de man de vrouw opzij en drong naar binnen. Hij bedreigde en mishandelde de vrouw, hij bond haar vast en zocht naar geld. Het is nog onbekend of hij iets buit heeft gemaakt.



Signalement

Het signalement van de overvaller: witte man van ongeveer 1.80 meter, rond de 25 jaar. Hij droeg een pet en hij had een oranje jas aan. Hij hield een kartonnen doos vast toen hij aanbelde.



Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Luykendreef in Leiderdorp op vrijdagochtend 4 februari tussen 08:00 en 10:00 uur. De politie kreeg rond 10 uur de melding, maar het incident vond eerder plaats, waarschijnlijk ergens tussen 8:00 en 8:30 uur. Ieder detail kan helpen in de zoektocht naar de verdachte van deze woningoverval. Ook komt de politie graag met u in contact als u in de omgeving van de Luykendreef een videodeurbelsysteem, een camera in uw auto of een camera aan de gevel heeft hangen. U kunt de beelden online aan de politie versturen via deze link . Heeft u informatie of tips? Bel ons direct op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.