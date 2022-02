Voortvluchtige Schot (56 jaar) opgepakt in Bergen op Zoom

Bergen op Zoom - De man uit Schotland werd internationaal gezocht door de National Crime Agency en de Schotse politie in verband met een inbeslagname van ongeveer een ton cocaïne en zeker 28 miljoen ‘Etizolam’ pillen. Hij werd vanmiddag door een arrestatieteam van de Nederlandse politie in Bergen op Zoom gearresteerd, waar hij aan het joggen was.