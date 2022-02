Drie rijders onder invloed en partij ondermaatse vis in Zeeuws Vlaanderen

Oostburg - Een 40-jarige man uit Zierikzee is afgelopen nacht omstreeks 02.15 uur op de Lange Heerenstraat betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij testte namelijk positief op cocaïne en amfetamine. In zijn auto werden bovendien twee zakken met daarin 61 ondermaatse zeebaarzen aangetroffen. Dat zijn vissen die kleiner zijn dan 42 cm, slechts drie vissen waren groter dan de vereiste 42 cm. Ook de bijrijder, een 38-jarige man uit Koudekerke, is hierover gehoord. Verder zijn er ook nog twee automobilisten betrapt die teveel alcohol hadden genuttigd.